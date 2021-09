La definizione e la soluzione di: Cambiano i tordi in corvi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : CV

Curiosità/Significato su: Cambiano i tordi in corvi

Altre definizioni con cambiano; tordi; corvi; Cambiano i forti in furbi; Cambiano bagni in laghi; Cambiano automi in attori; Cambiano l'amico in asino; Se sono penetranti stordiscono; Un quattordicenne... a metà; Le voci dei tordi; Il 50 cc dei quattordicenni; Piccoli corvidi dalle piume nere o grigie scure; Sono del colore dei corvi; Corvine come certe chiome; Le hanno corvi e polli; Ultime Definizioni