La definizione e la soluzione di: Sono utilizzati per indicare la grandezza di un insieme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : NUMERI ORDINALI

Altre definizioni con sono; utilizzati; indicare; grandezza; insieme; Sono adatti... per fare la nanna; Lo sono certi parti; Più sono bucate più sono fitte; Sono costosi gli extravergini; Vi cadono termini lessicali non più utilizzati; Farmaci utilizzati per combattere il colesterolo alto; Non lasciati inutilizzati; Riutilizzati come certi materiali nei rifiuti; Indicare, tracciare; Si dice per indicare un numero imprecisato; Altro termine per indicare parenti e familiari; Termine medico per indicare il cervelletto; Robustezza, grandezza; La grandezza misurabile di ogni fenomeno naturale; Ha una grandezza inconcepibile: numero di __; Grandezza superlativa; Stabilire insieme; L’insieme dei sostegni della tenda da campeggio; Andare insieme ad un'altra persona; Un insieme di cassette per l'allevamento di utilissimi insetti; Ultime Definizioni