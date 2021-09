La definizione e la soluzione di: Ridursi in cattivo stato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : DETERIORARSI

Altre definizioni con ridursi; cattivo; stato; Facile a ridursi in polvere; Il cattivo nelle polizze; Se è cattivo fa temere per il peggio; Il Lupo cattivo della Disney; Il manga di Go Nagai col cattivo Dottor Inferno; Uno Stato del Nordafrica; Lo Stato con Khartum; Uno Stato con l'Everest; Il simbolo dell'astato;