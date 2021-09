La definizione e la soluzione di: Relativa alla vita in assenza di ossigeno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ANAEROBICA

Altre definizioni con relativa; alla; vita; assenza; ossigeno; Relativa alla penisola con la Spagna; Relativa al luogo d'origine; Relativa allo spazio di fuori; Relativa alla gestione della valuta; E' spesso sferzata dalla bora; Si contrappone alla formica; Ciao alla fine; Un'alternativa alla pasta; Fa una vita zingaresca; Condannati a vita; Bocconi da evitare; Mors tua vita _; Debolezza, assenza di forza; Assenza totale delle labbra; Assenza di succhi gastrici; La convinzione dell'assenza di divinità; Dà... ossigeno ai cellulari; Sofferenza cellulare dovuta a mancanza di ossigeno; Ossigeno elettrizzato; Sodio e ossigeno; Ultime Definizioni