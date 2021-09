La definizione e la soluzione di: Può chiederla la sentinella per far passare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : PAROLA D'ORDINE

La cabina della sentinella; Un riparo della sentinella; La sentinella dei ladri; Lo impone la sentinella; Non bisogna passare a quelle di fatto; Non seguire un filo logico: passare di palo in __; Passare al proprio... schiacciatore; Far passare i mesi freddi stando in un certo luogo;