La definizione e la soluzione di: Un metallo usato, come il nichel, per rivestimenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CROMO

Curiosità/Significato su: Un metallo usato, come il nichel, per rivestimenti

Altre definizioni con metallo; usato; come; nichel; rivestimenti; Un metallo componente del bronzo; Il metallo il cui simbolo è Nb; Un metallo per montature; Metallo per cornici, posate e vassoi; L'usato lasciato da alienare; Alcaloide che era usato per curare le nevralgie; Il sacro calice usato da Gesù durante l'Ultima cena; Apparecchio usato per frantumare i calcoli renali; Parlano tutti come noi; Scade come una cambiale; Contento come una pasqua; Scesa come un idrovolante; Lega di rame, nichel e zinco; Un nichelino italiano non più coniato dal 1945; Simbolo del nichel; Siesta, pennichella; Un tessuto per rivestimenti; Rivestimenti calpestabili in cotto, gres, marmo..; Fogli di legno per rivestimenti; Collezioni di stoffe per rivestimenti interni; Ultime Definizioni