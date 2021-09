La definizione e la soluzione di: Importante personaggio in alcune religioni asiatiche e americane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SCIAMANO

Curiosità/Significato su: Importante personaggio in alcune religioni asiatiche e americane

Altre definizioni con importante; personaggio; alcune; religioni; asiatiche; americane; Un'importante ghiandola salivare; Importante ufficio del ministero dell' Economia e delle Finanze; Importante città norvegese; Importante neurotrasmettitore con funzioni di controllo sul piacere e sul sonno; Venerato personaggio famoso; Personaggio wagneriano; l1 fantastico personaggio dei fumetti che vive presso una tribù di pigmei africani; Un personaggio molto influente; Alcune sue reliquie sono conservate a Venezia; Rumore respiratorio associato ad alcune malattie; Alcune lampadine garantiscono quello energetico; Così è la pasta di alcune zuppe; Cieca ed estrema adesione a ideologie o religioni; La verità... offerta dalle religioni; Il destino dell'uomo nelle religioni indiane; Il destino nelle religioni indiane; Le Asiatiche di Vientiane; Le asiatiche di Seul; Le Asiatiche nate a Seul; Le noccioline americane; La capitale delle isole Samoa Americane; Le Montagne americane con monte Elbert; _ americane = arachidi; Ultime Definizioni