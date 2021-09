La definizione e la soluzione di: Impietriva gli uomini che la fissavano in volto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MEDUSA

Curiosità/Significato su: Impietriva gli uomini che la fissavano in volto

Altre definizioni con impietriva; uomini; fissavano; volto; Il modulo che portò i primi uomini sulla Luna; Uomini... americani; Le hanno uomini e uccelli; Lo sono gli uomini e le donne per Cesare Cremonini; Avvolto, sormontato; Corta o rada peluria sul volto; Lo è il gipeto, l'avvoltoio degli agnelli; Il Volto dei fumetti con Menelik II e Taitù; Ultime Definizioni