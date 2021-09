La definizione e la soluzione di: Una lastra nera in cornice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LAVAGNA

Curiosità/Significato su: Una lastra nera in cornice

La lastra dell'occhio; La struttura a lastra presente nei solai; Lastra metallica protettiva per il fuoco domestico; Bibita dissetante giallastra; Genera equivoci; Quelli minerali sono disciolti nell'acqua; Generano vizi; Si venera a Catania; È anche detta cornice rocciosa; Ai lati della cornice; La cornice della porta; Ai lati... della cornice;