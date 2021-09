La definizione e la soluzione di: Una chiave per molte porte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : PASSEPARTOUT

Curiosità/Significato su: Una chiave per molte porte

Altre definizioni con chiave; molte; porte; Parola chiave nel linguaggio web ing; Un tipo di chiave per stringere i bulloni; Uno dei tanti modi di chiamare la chiavetta USB; L'accesso del computer per la chiavetta; Ce ne sono molte negli zoo; Presuntuose, che si danno molte arie; Apparecchiare una tavola con molte portate; L'elemento con simbolo Pb... di molte pallottole; Porte... a rullo; Una quattro porte; Sportello per futuri viaggiatori; Spranghe metalliche antieffrazione per porte;