La definizione e la soluzione di: Il tubero per gli gnocchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PATATA

Curiosità/Significato su: Il tubero per gli gnocchi

Un tubero dolce dalla buccia rossa; Il tubero d'uno spirito poco apprezzato; Un comune tubero; Il tubero dolce americano; Grossi gnocchi di spinaci della cucina lombarda; La cittadina parmigiana di Gene Gnocchi; Gli gnocchi specialità dei Trentini; Una ricetta di gnocchi al semolino: alla __;