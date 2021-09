La definizione e la soluzione di: Sono famosi per le promesse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MARINAI

Curiosità/Significato su: Sono famosi per le promesse

Altre definizioni con sono; famosi; promesse; Per la Chiesa cattolica sono sette; Sul ring ci sono i piuma e i massimi; Così sono i leoni di San Marco; Sono utilizzate nelle radiocomunicazioni; Famosissimo; Ne dipinse di famosi Vincent Van Gogh; Lo era una famosissima Woman del cinema ing; I due famosi Bronzi di _; Retorica politica fatta di promesse irrealizzabili; Possono esserlo leggi e promesse; Sono noti per le promesse; Obblighi, promesse; Ultime Definizioni