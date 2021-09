La definizione e la soluzione di: Lo sciroppo di zucchero per decorare torte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GLASSA

Curiosità/Significato su: Lo sciroppo di zucchero per decorare torte

Altre definizioni con sciroppo; zucchero; decorare; torte; Sciroppo zuccherino; Albero da cui si ricava uno sciroppo; Uno sciroppo amarognolo; Dolci freddi al cucchiaio con sciroppo di frutta; Il vero nome di Zucchero; Come l'acido fosforico con zucchero e basi azotate; Sulla pelle può essere fatta con pasta da zucchero; Il terzo album di Zucchero Fornaciari; Decorare una parete con immagini sacre o storiche; Sontuosa arte tessile per decorare le pareti; Decorare, aggiungere per abbellimento; Carta da __, per decorare i muri di casa; Sono torte in miniatura; Rivestimento zuccherino che può ricoprire torte; Relativi a caramelle, cioccolati, torte..; Tortelli piemontesi spesso al sugo d'arrosto; Ultime Definizioni