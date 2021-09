La definizione e la soluzione di: Un pugno in piena faccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DIRETTO

Le ossa della faccia ne sono una parte; Antichi templi con numerose colonne sulla facciata; Le facciate dei negozi; Capoluogo pugliese affacciato sul mar Adriatico