La definizione e la soluzione di: Le province come Trento.

Soluzione 8 lettere : AUTONOME

Curiosità/Significato su: Le province come Trento

Altre definizioni con province; come; trento; La più settentrionale tra le province lombarde; La regione in Italia con 10 province; Tra le province calabresi è quella più a Est; Nazione con le province di Santa Fe e Santa Cruz; Si usavano in passato come sbarramenti aerei; Gli Stati come il Qatar; Considerato come pericoloso; Animali come i tori; I trentini che entrarono a Trento trotterellando; Scioglilingua trentatre __ entrarono a Trento..; Le cittadine da Trento a Messina; I1 papa che convocò il concilio di Trento; Ultime Definizioni