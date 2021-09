La definizione e la soluzione di: Pesci... per spaghetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SARDE

Curiosità/Significato su: Pesci... per spaghetti

Altre definizioni con pesci; spaghetti; Lo sono... i pesci; Pesciolino sotto sale; Conserva certi pesci; Il segno zodiacale tra Capricorno e Pesci; La rischia chi mangia gli spaghetti al sugo; In gergo abbondanza, ad esempio di spaghetti; Con pizza e spaghetti in un luogo comune; Sembrano degli spaghetti piatti; Ultime Definizioni