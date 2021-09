La definizione e la soluzione di: Non ha bisogno di medicine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SANO

Curiosità/Significato su: Non ha bisogno di medicine

Altre definizioni con bisogno; medicine; Agire per chi ha bisogno; Ammalati, bisognosi di cure; Bisognoso, indigente; Bisogna farla ai bisognosi; Quello d’amore non è curabile con delle medicine; Lo sono le medicine che tolgono il disturbo; Medicine naturali; Confezione di alluminio per medicine ing; Ultime Definizioni