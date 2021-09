La definizione e la soluzione di: Impara a lavorare in uno studio professionale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : PRATICANTE

Curiosità/Significato su: Impara a lavorare in uno studio professionale

Altre definizioni con impara; lavorare; studio; professionale; Lo usava chi stava imparando a leggere; Ha tutto da imparare; Imparato, acquisito; Tra le prime cose che si imparano a scuola; Lavorare insieme a uno scopo; Ha una menomazione che gli impedisce di lavorare; Lavorare con __, film di Guido Chiesa del 2004; Fare le cose con entusiasmo: lavorare di __; La vedette degli studios; Poco... studioso; Lo studio della distribuzione delle forme di vita sulla Terra; Branca della medicina che consiste nello studio dire to delle malattie; La preparazione professionale; Titolo professionale, specializzazione; Fase di addestramento professionale; Rimosso da albo professionale per gravi mancanze; Ultime Definizioni