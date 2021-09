La definizione e la soluzione di: In essa finisce la pallina del golf. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : BUCA

Curiosità/Significato su: In essa finisce la pallina del golf

Altre definizioni con essa; finisce; pallina; golf; Interessano i collezionisti; __ Errani, la campionessa di tennis; Fa la stessa fine dell’aragosta; E’ necessaria a chi usa il computer; La dea che Omero definisce dalle rosee dita; Non essendo statico, si definisce così il web 0; Ci finisce il pollo... a poker; Si definisce così un carattere o tratto corporeo; Il chiodino per la pallina da golf; Caramelle fruttate a pallina vendute in farmacia; Il gioco con pallina e alette laterali; Per giocarci occorrono pallina, racchetta, parete; Il chiodino per la pallina da golf; Scritta su golf e vestiti; Porta le mazze da golf; La fine del golf; Ultime Definizioni