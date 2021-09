La definizione e la soluzione di: Crea forme estetiche per i prodotti dell’industria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DESIGNER

Altre definizioni con crea; forme; estetiche; prodotti; dell'industria; Fiabesche creature; Il creatore del Sior Todero; Una creatura vivente; Le camicette di quella giovane creatrice di moda sono sempre molto ricercate; Lo studio della distribuzione delle forme di vita sulla Terra; Un tipo di mela gialla uniforme o striata di rosso; Lo è Forme uniche della continuità nello spazio; Pesce serpentiforme simile a una murena; Pieghe antiestetiche; L'Istat ha comunicato che nel prossimo paniere sono stati inseriti nuovi prodotti; Mercato o negozio che vende prodotti ittici; Per molti prodotti dura due anni; Gli enzimi prodotti dalle cellule del pancreas;