La definizione e la soluzione di: Costata di manzo in fettine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TAGLIATA

Curiosità/Significato su: Costata di manzo in fettine

Altre definizioni con costata; manzo; fettine; La costata di vitello; La costata... meno cotta; È costata tre guerre all'Italia; Un don tra i più noti personaggi manzoniani; Il Roy di un famoso romanzo di Walter Scott; Noto romanzo di Flannery O'Connor; Il capo dei bravi manzoniani; Fettine di pane imburrate; Forniscono tenere fettine; Piatto di carne cruda a fettine; Fettine di carne al marsala; Ultime Definizioni