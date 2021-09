La definizione e la soluzione di: La città in cui è il sepolcro di Dante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RAVENNA

Curiosità/Significato su: La citta in cui e il sepolcro di Dante

Altre definizioni con città; sepolcro; dante; Città romagnola con l’autodromo; Il simbolo della città di Copenaghen; Città inglese sull'Avon; Città tedesca sull'lsar; Tra Gubbio e Sansepolcro si svolge quello della Balestra; Il tipico sepolcro egizio; Un sepolcro monumentale; Sepolcro scavato nel muro; Difende il titolo dallo sfidante; Lo subì Dante; Poco abbondante; Si trova all'inferno con l'amato Paolo per Dante; Ultime Definizioni