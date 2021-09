La definizione e la soluzione di: Si accosta all'aereo in pista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SCALETTA

Curiosità/Significato su: Si accosta all aereo in pista

Altre definizioni con accosta; aereo; pista; L'accostamento di parole o concetti contrapposti; Si accosta volentieri al naso; Vi s'accosta chi va a punto; Il Chris che ha diretto Mamma ho perso l'aereo; Era scritto sulla posta inviata con l'aereo fra; Colle torinese teatro di un noto incidente aereo; Quella aereo dello smartphone disattiva i segnali; Sognatore, utopista; L'utopista ci tiene i suoi sogni; Un utopista con la testa tra le nuvole; Noto fuoripista sciistico in provincia di Sondrio; Ultime Definizioni