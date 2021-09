La definizione e la soluzione di: __e non oltre locuzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ENTRO

Curiosità/Significato su: __e non oltre locuzione

Altre definizioni con oltre; locuzione; La capitale oltre il Gottardo; Inoltre, oltretutto; Oltre che equo, può esserlo il commercio; Movimento musicale d'oltremanica degli anni '90; Locuzione latina che indica autorità indiscutibile; Una nota locuzione dall'Eneide: Parce __ lat; Locuzione, spesso errata, proveniente da una lingua straniera; Locuzione riferita alla nudità, anche figurata: __; Ultime Definizioni