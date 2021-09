La definizione e la soluzione di: Tipo di pietra scistosa usata per fabbricare recipienti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OLLARE

Curiosità/Significato su: Tipo di pietra scistosa usata per fabbricare recipienti

Altre definizioni con tipo; pietra; scistosa; usata; fabbricare; recipienti; Tipo di pistola a tamburo; Tipo di società che si occupa di case; Tipo di stella... fatta di carta; Tipo di società; Pietra da cammei; Una pietra per cammei; Pietra dura lavorata a rilievo; La pietra sacra per i Semiti; Vende roba usata; La fibra usata nel campo delle comunicazioni oggi; L'erba col bulbo... usata per condire; L'acqua calda usata per cure nelle spa; Un preparato per fabbricare certi whisky; Si usa in siderurgia per fabbricare la ghisa; Recipienti di vetro; Recipienti per l'enologo; Insieme di recipienti per la tavola; Recipienti per pomate;