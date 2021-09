La definizione e la soluzione di: Ridotto in molti pezzi minutissimi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TRITO

Altre definizioni con ridotto; molti; pezzi; minutissimi; Ridotto in pezzetti; Ridotto in frammenti; Ridotto come un abito molto corto; Le 18 buche... in formato ridotto; Molti impiegati vi mangiano a pranzo; Ornano moltissimi davanzali; Hanno molti ammiratori; È meta di molti fedeli; L'insieme dei pezzi per fabbricarsi qualcosa da soli; Pezzi squadrati di carta; Si acquista dal tappezziere: carta da __; Operaio addetto a produrre pezzi arrotondati; Ridotto in pezzi minutissimi;