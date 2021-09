La definizione e la soluzione di: Piccolo scoiattolo arboricolo che vive in India e Cina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : CALLOSCIURO

Curiosità/Significato su: Piccolo scoiattolo arboricolo che vive in India e Cina

Altre definizioni con piccolo; scoiattolo; arboricolo; vive; india; cina; Piccolo insetto il cui valzer è un brano per bimbi; Piccolo roditore da compagnia; Lo è un carattere... molto piccolo; Piccolo borgo presso Roma mobile a cassetti; Il pokémon Elettro simile a uno scoiattolo celeste; Ci sono quelle catarrine, ragno e scoiattolo; Uno scoiattolo della Disney; $ Cuore... di scoiattolo; l1 fantastico personaggio dei fumetti che vive presso una tribù di pigmei africani; Una creatura vivente; Vive tra pochi abitanti; Il protagonista di Run All Night Una notte per sopravvivere; Quella indiana è per uno; Tipica varietà di riso indiano; Il monte tra il Tibet e l'India alto 7816 metri; La più antica religione degli Arii indiani; Antichi strumenti simili alla buccina; Un piatto tipico della cucina milanese; Arnesi uncinati; Una parente vicina;