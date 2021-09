La definizione e la soluzione di: Si muovono spesso in punta di piedi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BALLERINE

Curiosità/Significato su: Si muovono spesso in punta di piedi

Altre definizioni con muovono; spesso; punta; piedi; Muovono i primi passi nel lavoro che desiderano; Pratica con cui si promuovono familiari al potere; Danzatrici, donne che si muovono con la musica; Animali che si muovono sui due arti posteriori; Precedeva spesso la data; Per il suo lavoro si fa spesso aiutare dal cane; Spesso l'abito... non lo fa; Spesso... può far traboccare il vaso; Si prende appuntando; Popolano la punta dello Stivale; Lo regola il puntatore; Così sono dette delle scarpe basse con punta tonda; Situati in piedi; Il messaggero divino con le ali ai piedi; Tenuto in piedi; Spuntano rossi sui marciapiedi di Topolinia; Ultime Definizioni