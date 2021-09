La definizione e la soluzione di: Si attiva per la riuscita di feste e banchetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 18 lettere : MAESTRO DI CERIMONIE

Altre definizioni con attiva; riuscita; feste; banchetti; Fanno una vita poco attiva; Si attivano con la pressione di un dito; Quella aereo dello smartphone disattiva i segnali; Partecipazione convinta e attiva; Becco di fuoriuscita di un apparecchio a gas; Una credente fuoriuscita dal dogma religioso; Fuoriuscita di lava e lapilli; La riuscita di un affare; Le spegne il festeggiato; Santa festeggiata il 24 dicembre; Così si augurano le feste; Film con Morticia e lo zio Fester: La __ Addams; Banchetti ma anche tavole rotonde; Una fornitura come i banchetti nuziali ing; Ultime Definizioni