La definizione e la soluzione di: Si defalca dal lordo per ottenere il peso netto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TARA

Curiosità/Significato su: Si defalca dal lordo per ottenere il peso netto

Altre definizioni con defalca; lordo; ottenere; peso; netto; Peso da defalcare; Quello del PIL è lordo; Margine di guadagno lordo di un venditore; Prodotto Nazionale Lordo; Non lordo; Un inganno fatto per ottenere qualcosa; La messa in scena per ottenere la parte; Accettare un danno per ottenere un vantaggio; Ottenere tramite ricatti e minacce; Un peso inutile che rallenta; Armadietto sospeso; Il medico che aiuta a perder peso; Appeso goffamente: a __; Non lo è l'inetto; Servono per tenere sollevata la legna nel caminetto; L’insetto... meno netto; Netto più tara; Ultime Definizioni