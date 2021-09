La definizione e la soluzione di: Come una lettera che non promette... niente di buono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MINATORIA

Una consonante come la emme; Julia del film Erin Brockovich - Forte come la verità; Uccelli come l'astore e il falco; Favoloso... come Eros; Una lettera dell' alfabeto greco; Il di carota letterario; L'ultima lettera di Marx; L'azienda della famosa Lettera 22; Il suo fuoco... promette bene ma dura poco; Promettere piü di quel che si vorrebbe; Il colore del cielo che promette pioggia; Un tipo che non promette nulla di buono; Un po'di... niente; Un... po' di niente; Non sono capaci di far niente; Incline alla scontrosità e niente affatto allegro; Un poco di buono; Ce l'ha un vino buono ed equilibrato; A tavola si augura buono; Il più buono in assoluto;