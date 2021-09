La definizione e la soluzione di: Tessuto di cotone per prendisole e grembiuli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CRETONNE

Altre definizioni con tessuto; cotone; prendisole; grembiuli; Forte tessuto per sacchi; Una striscia di tessuto; Pezzo di carne o tessuto strappato; Lo è un tessuto come il poliestere o l'acrilico; Tessuto di cotone per intimo detto anche batista; Famiglia di piante cui fanno parte cotone e cacao; Tessuto indiano in cotone a quadri colorati; Il velo di cotone utilizzato per le medicazioni; Ultime Definizioni