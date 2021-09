La definizione e la soluzione di: Ha L'Avana per capitale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CUBA

Curiosità/Significato su: Ha L Avana per capitale

Altre definizioni con avana; capitale; Gli avana sono tra i più rinomati; Veloce mammifero della savana auto della Polizia; Gita avventurosa nella savana; Uno pregiato è l'avana; Ha per capitale Asmara; Città che fu capitale del regno di Sassonia; Ha per capitale Topeka; La capitale oltre il Gottardo; Ultime Definizioni