La definizione e la soluzione di: Un elemento vitale per animali e vegetali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : OSSIGENO

Curiosità/Significato su: Un elemento vitale per animali e vegetali

Altre definizioni con elemento; vitale; animali; vegetali; L'elemento con simbolo Pb... di molte pallottole; Elemento verticale di sostegno a luci o comandi; Un elemento del gruppo 17 della tavola periodica; Lo è la media in cui ogni elemento ha un suo peso; La parte... vitale dell’aria; Avere vitale bisogno di qualcuno o qualcosa; Se è vitale non si suona; Umore vitale dell’albero; Animali come le zecche; Studiano le abitudini degli animali; L'Orwell de La fattoria degli animali e 1984; Animali preistorici per antonomasia; Lo sono gli insetti che si nutrono di vegetali; Un polisaccaride sintetizzato nei vegetali; Specie animali o vegetali fuori dal loro habitat; La produzione di vegetali da trapiantare; Ultime Definizioni