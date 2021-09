La definizione e la soluzione di: Come la palla da rugby. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OVALE

Altre definizioni con come; palla; rugby; Scattante come la pantera; Muoversi carponi, come i bambini piccoli; Animali come le zecche; Dirottato... come un tram che cambia percorso; Un muscolo della spalla; Assist a due mani per la schiacciata di pallavolo; Abitano la città con la Basilica Palladiana; La Francesca della pallavolo nata a Massa; Azioni per fermare il portatore di palla nel rugby; Rimessa laterale nel gioco del rugby a 15 fra; Lo indossano sia i giocatori di boxe che di rugby; Nel rugby può essere chiusa o ordinata; Ultime Definizioni