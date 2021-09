La definizione e la soluzione di: Servono per tenere sollevata la legna nel caminetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ALARI

Altre definizioni con servono; tenere; sollevata; legna; caminetto; Servono per le trasmissioni di dati; Servono per il domani; Servono per cucire; Per quella differenziata servono bidoni separati; Attrezzi usati in pollicoltura per contenere e scaldare numerosi pulcini; La mano che bisogna tenere; Un inganno fatto per ottenere qualcosa; Intrattenere e rallegrare; Vende legna... già arsa; Li pianta il falegname; Riscaldano bruciando legna; Ridurre la legna in grossolani pezzi più piccoli; Un sostegno nel caminetto; La canna del caminetto; Riparo per il caminetto; I sostegni nel caminetto; Ultime Definizioni