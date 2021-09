La definizione e la soluzione di: Per il suo lavoro si fa spesso aiutare dal cane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PASTORE

Il capolavoro di Edgar Lee Masters; Negato per il lavoro; Un lavoro nella vigna; Lo è chi svolge malamente il proprio lavoro; Spesso l'abito... non lo fa; Spesso... può far traboccare il vaso; Cucchiaia spesso in legno usata nelle navi; Nella fondina si accompagnano spesso al pesto; Aiutare, rendere più facile; Aiutare un amico mentendo; Aiutare... stando a guardare; Si fanno aiutare da un cane; Cane da caccia; Un cane del cinema; Le noccioline americane; La sua mèta è far canestro;