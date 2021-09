La definizione e la soluzione di: Muoversi carponi, come i bambini piccoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GATTONARE

Curiosità/Significato su: Muoversi carponi, come i bambini piccoli

Altre definizioni con muoversi; carponi; come; bambini; piccoli; Smettere di muoversi; Muoversi in ordine bustrofedico; Muoversi da un luogo all'altro; Consente a Harry Potter di muoversi senza essere scorto; Diffusa marca francese di sci e scarponi; Scarponi in pelle di origine militare; Tengono agganciati gli scarponi agli sci; Raduna gli Scarponi sigla; Animali come le zecche; Dirottato... come un tram che cambia percorso; Vi si può mangiare come a casa; Quando è calmo è come l'olio; Gioco con cui i bambini si dondolano; Un gioco per bambini detto anche paradiso; Una parola scherzosa per indicare i bambini; Era ballerino in una nota canzone per bambini; Famiglia torinese legata alla FIAT piccoli ovini; Piccoli corvidi dalle piume nere o grigie scure; Piccoli manuali; Piccoli agglomerati urbani;