Soluzione 4 lettere : COLT

Curiosità/Significato su: Mitica pistola del Far West

