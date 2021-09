La definizione e la soluzione di: In grammatica c'è anche il passato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : PARTICIPIO

Curiosità/Significato su: In grammatica c e anche il passato

Altre definizioni con grammatica; anche; passato; Un periodo che si studia in grammatica; A scuola si fa quella logica e grammaticale; In grammatica può essere singolare o plurale; Un'espressione grammaticalmente sovrabbondante; Anche se è mortale... non uccide; Comprendono anche il Cervino; L'insalata amarognola detta anche indivia; Sull’Arca di Noè trovarono posto anche il ratto e la trota; Mago in TV del passato Amleto al contrario; Il tempo opposto al passato; Bollo in passato applicato sui libretti di lavoro; Colmo di onori e fortune... come il passato; Ultime Definizioni