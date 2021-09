La definizione e la soluzione di: In eleganza sono le prime. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : EL

Altre definizioni con eleganza; sono; prime; Lo è l’eleganza di chi vuole far colpo; Eleganza insieme di scolari in una stessa aula; Sfarzo, eleganza; Scrivono con eleganza; Sono celebri quelli di Babilonia; Sono uguali nella statura; Sono simili alle piroghe; Si possono organizzare per beneficenza; Si gettano nel pozzo per esprimere un desiderio; Matricola, alle prime armi; Imprime rotazione al proiettile da arma da fuoco; Un'imprecazione che esprime disapprovazione; Ultime Definizioni