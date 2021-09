La definizione e la soluzione di: Cambiano automi in attori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : TR

Curiosità/Significato su: Cambiano automi in attori

Altre definizioni con cambiano; automi; attori; Cambiano l'amico in asino; Cambiano tasse in farse; Se le scambiano le artiglierie; Cambiano aceto in acido; Gli automi in fabbrica; L'Orwell de La fattoria degli animali e 1984; Attori di parti anonime; Lo sono gli attori Johnny Dorelli e Franca Valeri; Lo sono gli attori Renato Pozzetto e Franca Valeri; Ultime Definizioni