La definizione e la soluzione di: Apertura... per sparare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FERITOIA

Altre definizioni con apertura; sparare; Apertura chiudibile per superfici orizzontali; Un'apertura... olfattiva; Suggeriscono l'apertura di contratti di servizi; Il piatto d'apertura nell'alta cucina fra; Va tolta prima di sparare; La Day di Non sparare, baciami!; Fucile per sparare a raffiche; Si prende prima di sparare; Ultime Definizioni