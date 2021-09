La definizione e la soluzione di: Una volta andato in pensione è tornato nella natia Otranto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TORNATO

Curiosità/Significato su: Una volta andato in pensione e tornato nella natia Otranto

I calciatori italo-stranieri... una volta; Letti e studiati un'altra volta; Si rivoltarono a Firenze il 20 luglio 1378; Talvolta si dice manchi quella di continuità; La trascuratezza tipica del trasandato; Così è detto un grosso e malandato natante; Andato di sopra controcorrente... come un salmone; Trasandato, poco curato; Una naturale propensione che si segue nella vita; La pensione che prevede colazione, pranzo e cena; Antica pensione, spesso con osteria; Una pensione... floreale; Così è l'offerta in un film di Giuseppe Tornatore; Delineato nettamente, chiaramente contornato; Iniziali di Tornatore; Un film di Giuseppe Tornatore: Una pura __; Ciocca inanellata; La Ekherg che fa il bagno nella Fontana di Trevi ne La dolce vita; Sfrigola nella padella; La risorsa nella manica; Un abitante della città natia di Vittorio Alfieri; Lo sono le città di Lecce, Otranto e Gallipoli; Agli estremi di Otranto; La provincia di Otranto; La provincia pugliese con Gallipoli e Otranto;