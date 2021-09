La definizione e la soluzione di: Una piattaforma per esercizi ginnici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : STEP

Curiosità/Significato su: Una piattaforma per esercizi ginnici Nuoto sincronizzato (sezione esercizio tecnico) elementi ginnici e danza, in cui gli atleti eseguono esercizi coreografici in acqua in sincronia con la musica e tra tutti i componenti l'esercizio e non 16 ' (1 904 parole) - 12:46, 18 giu 2021

Altre definizioni con piattaforma; esercizi; ginnici; Una piattaforma server web libera nata nel 1995; Piattaforma web con cui i fan donano agli artisti; Chi pubblica video su una nota piattaforma ing; Una nota piattaforma per la condivisione dei video; Esercizi di sollevamento del corpo; Esercizio a sforzo prolungato che consuma calorie; Libero esercizio di bracciate; Esercizio commerciale; Piattaforma per esercizi ginnici; Esercizi ginnici; Ultime Definizioni