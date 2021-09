La definizione e la soluzione di: Una massa d'aria in condizioni di alta pressione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : ANTICICLONE

Curiosità/Significato su: Una massa d aria in condizioni di alta pressione pressione atmosferica punto in cui viene misurata. Le aree di bassa pressione hanno sostanzialmente minore massa atmosferica sopra di esse, viceversa aree di alta pressione hanno 12 ' (1 536 parole) - 14:59, 20 ago 2021

