La definizione e la soluzione di: La Trebbia è in Emilia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : VAL

Curiosità/Significato su: La Trebbia e in Emilia Trebbia sul fiume Trebbia, vedi Battaglia della Trebbia (disambigua). La Trebbia (Trebia in latino, Tröbia in ligure, Trebbia in dialetto piacentino) è un fiume 20 ' (2 164 parole) - 16:47, 12 set 2021

