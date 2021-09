La definizione e la soluzione di: La sua mèta è far canestro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CESTISTA

Curiosità/Significato su: La sua meta e far canestro Pallacanestro (sezione La realtà dello street basketball e i playground) gioco: è la data di nascita ufficiale della pallacanestro. Il canestro fu applicato all'altezza della tribuna, come canestro usavano un cesto di vimini e quando 76 ' (10 709 parole) - 18:29, 26 ago 2021

