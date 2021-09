La definizione e la soluzione di: Studiano come si dorme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : IPNOLOGI

Curiosità/Significato su: Studiano come si dorme Episodi di Beverly Hills 90210 (prima stagione) ragazzi Studiano per prepararsi agli esami. Brenda, Donna e Kelly, che Studiano insieme, leggono un articolo che parla del tumore al seno. Preoccupate si analizzano 19 ' (2 244 parole) - 13:41, 26 lug 2017

Altre definizioni con studiano; come; dorme; Studiano le abitudini degli animali; Studiano i bilanci delle aziende; Studiano litologia e petrografia; Si studiano in matematica analitica; Le indicazioni per come venire vestiti; Gli antichi popoli come i Volsci e i Sabini; Gli Antillani come Benicio del Toro; Ferme come statue; In generale, un farmaco che fa addormentare; Addormentarsi: cadere tra le __ di Morfeo; Sono due quelli tra cui dorme la persona serena; Le casette dove si dorme nei glamping ing; Ultime Definizioni