La definizione e la soluzione di: Si spendono in UK. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : STERLINE

Curiosità/Significato su: Si spendono in UK Pedofilia (sezione In Europa) adescamento online: tendono ad evitare relazioni dirette, spendono la maggioranza del loro tempo in chat alla ricerca di contatti sociali/sessuali finalizzati 60 ' (7 843 parole) - 23:29, 14 ago 2021

